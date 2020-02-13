中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，新加坡2月11日公布1例新冠肺炎(COVID-19)確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場(Resorts World Sentosa Casino)的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。提醒曾於個案可傳染期(2月4日至9日)造訪該賭場的民眾，若兩週內出現疑似症狀請撥打1922，並依指示戴口罩就醫，就醫時應告知醫師相關旅遊史。

指揮中心統計，昨(12)日國內新增49例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1717名個案，含18名確診、1,591名排除，餘隔離檢驗中(78名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有355人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

(中時 )