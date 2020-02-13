新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心表示，國內昨天新增49例新冠肺炎通報個案，累計通報人數達1717，其中1591人已排除。目前，國內確診人數仍維持在18例。

指揮中心表示，目前除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。其中，狀況好轉的案10，雙採陰性後已經決定解除隔離。

確診個案的接觸者尚有355人居家隔離，其中13人出現症狀（11人已排除、2人檢驗中）。日前自武漢返台的台商團，除了4日確診個案外，尚有2人在隔離住院，其他244人仍在集中檢疫場所密切健康監測。

依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳），新冠肺炎共累計59,572例確診個案，較前天新增14,919例，其中1,360例死亡，疑似病例則有16067例。

除台灣外，國際間累計502例確診病例，分布於26個國家／地區，病例數以日本174例、香港50例、新加坡50例、泰國33例及南韓28例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施大陸旅遊限制措施。

指揮中心強調，民眾若經衛生單位通知為個案接觸者，或自陸港澳入境，都需依規定落實居家隔離、居家檢疫措施。違反居家隔離規定者，可罰30萬元；違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。

指揮中心提醒民眾，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922，戴口罩儘速就醫。

(中時 )