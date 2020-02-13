日職火腿與樂天金鷲進行熱身賽，王柏融擔任先發第三棒、左外野手，不過打擊方面仍令人擔憂，王柏融13日對上樂天隊仍沒有安打開張，不過相較前幾場比賽都慘遭三振，王柏融今日敲出2顆右外野方向深遠飛球，雖然遭接殺，不過球都打得紮實，已能逐漸掌握打擊手感。

火腿隊推出金子弌大先發2局，王柏融此戰仍從先發出賽，首打席敲出右外野深遠飛球，雖然有掌握擊球點、敲得強勁，可惜仍遭接殺出局。而4局下半則面對一顆133公里變化球揮空吞下三振。

7局下半再度敲出強勁右外野飛球，可惜因為逆風關係，在全壘打牆前遭到接殺，不過鏡頭拍到火腿打擊教練小笠原道大在休息室頻頻點頭，似乎認為王柏融打擊內容不錯，而隨後王柏融便被換下場休息。

此戰火腿隊僅有石井一成敲出陽春炮攻下分數，終場以1比2輸給樂天隊，宋家豪沒有上場。

王柏融此戰3支0，熱身賽安打仍未開張，春訓至今包含對內紅白賽在內，已經9打數沒有安打，且有4打數遭到三振，唯一一次上壘還是遭到觸身球伺候。相較去年王柏融在自辦熱身賽中，16打數有10支安打、含1發全壘打，打擊率高達6成25，今年狀況還有待調整。

(中時 )