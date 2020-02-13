行政院會上午核定因應新冠肺炎疫情紓困、復甦與振興方案，其中交通部共提出500億元預算，政院決定其中紓困方案、觀光產業復甦及振興方案兩項約200億元，將納入整體600億元的特別預算中，其餘300億元將在未來公務及前瞻預算中後續編列。

蘇揆上午拍板新冠肺炎紓困為期一年匡列600億元特別預算。交通部在報告中指出，在紓困方案部分，共編列142億元，其中包含觀光產業紓困方案的44億元；以及交通運輸業紓困方案的98.3億元。另外，在觀光產業復甦及振興方案中，也編列54.5億元。

交通部第二大項預算，則為觀光升級與轉型前瞻計畫，這部分約有300億元。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，在預算部分，交通部的500億元其300億是在2021年以後，可能編在交通部公務預算，或前瞻基礎建設的特別預算。針對新冠肺炎紓困部分，由交通部提出所需為200億、經濟部為160億、農委會大約60億，其他部會加總起來，在第一輪盤點時已超過600億元。

她並說，政院核定紓困特別預算，在預算通過前，針對急迫事項，各部會也依救害防救法規定，從今年度預算中「移緩濟急」。

(中時 )