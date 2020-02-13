大學生小彤（化名）屢遭男友阿偉（化名）逼拍親密裸照，更以散布裸照為由出言威脅，小彤心生畏懼不敢反抗，直到去年情人節兩人再起爭執，阿偉竟在公園對她拳腳相向，小彤忍無可忍報警求助，終於得以脫困；新北市家防中心主任許芝綺表示，新北市去年共623件未同居親密關係家暴案，平均每天2件，呼籲熱戀情侶彼此尊重情感和身體的自主權。

新北市家防中心表示，小彤是某大學的系花，身邊追求者眾，其中阿偉與她交往半年多，阿偉原本精心規劃一場別緻的情人節，邀她歡度，不料小彤已答應要參加社團活動，無法赴約，阿偉心中狐疑，以為她是藉口要與別人約會，兩人在公園內發生口角，阿偉一氣之下動手毆打，所幸路過民眾協助報案。

許芝綺說，家防中心接獲通報主動介入，小彤才放下心房，坦承這已不是第一次，熱戀期間阿偉以「全心全意」、「唯一的愛」等甜言蜜語，哄騙小彤拍攝親密裸照，之後只要有齟齬，便會以散佈裸照做威脅，她雖心生畏懼，但害怕被父母責罵，遲遲不敢向外求助。社工了解全貌後，與家人陪同小彤報案，並聲請保護令，避免再受到任何暴力和威脅。

新北市家防中心表示，去年受理未同居親密關係暴力有623件，其中受害男性有84人、佔13.48％，女性有539人、佔86.52％；受害者年齡以30歲至40歲居多，共有188人，佔30.17％；值得注意的是，其中被害人未滿18歲共51件，佔8.19％。

許芝綺呼籲，家長應提醒子女，歡度節日也要尊重彼此情感與身體的自主權，若出現情緒不穩、言語恐嚇、跟蹤騷擾或拍攝親密裸照等，都是暴力傷害的前兆。

許芝綺強調，拍攝及散佈未滿18歲兒少的裸照，觸犯兒童及少年性剝削防制條例及妨害秘密罪，即使滿18歲也構成妨害秘密罪。民眾如有親密關係暴力的困擾，可撥打113專線，或洽詢各縣市政府家防中心以尋求協助，若遇緊急狀況，可立即撥打110報警求助。

(中時 )