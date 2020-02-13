退撫基金今天報告去年度投資狀況，總計獲利207億4千萬元，年收益率3.60％，加計未實現損益，年收益率高達10.62％。不過因新冠肺炎疫情持續升溫，全球股市震盪加劇，退撫基金表示，將持續關注全球經濟成長及金融情勢的變化，適時調整投資組合，汰弱留強，以維持基金長期收益的穩定。

退撫基金今天在考試院會中報告當前經濟情勢與投資概況指出，108年度截至12月底止，退 撫基金已實現收益數為207億4千萬元，年收益率為3.60％。加計未實現損益後的整體收益數為612億5千萬元，年收益率為10.62％。

其中自行經營的收益數為195億元，年收益率為5.62％，自行經營國內股票年收益率為21.80％；委託經營的收益數為417億5千萬元，年收益率為18.16％，國內委託經營年收益率為29.65％，合計國外委託經營年收益率為15.32％。

退撫基金指出，經濟暨合作發展組織（OECD）今年初發布108年11月份OECD領先指標，已連續第3個月上升，顯示OECD國家景氣復甦訊號越來越確立。

國際貨幣基金組織 (IMF）年初發表最新全球經濟展望報告，對109年全球經濟成長率預估值由108年10月的3.4％略降至3.3％，但高於108年的2.9％，也是近3年全球經濟首度加速成長。

不過，IMF認為，貿易與製造業活動的跡象顯示全球經濟近期可望觸底回升，惟美國和中國大陸兩大經濟體之間的貿易緊張局勢，仍是全球經濟的重要風險來源。

退撫基金表示，近期因新冠肺炎疫情持續升溫，全球股市震盪加劇，加上美、中貿易戰不確定性依舊，然鑑於全球經濟成長趨緩，各國央行持續維持寬鬆貨幣政策，藉以維持全球經濟金融資產價格，後續仍須持續關注全球經濟成長及金融情勢之變化。

在考量投資風險與報酬後，退撫基金採多元平衡配置，持續尋找長期獲利穩定及具競爭力之投資標的，並視整體經濟金融情勢及產業發展，掌握投資時機、適時調整投資組合，汰弱留強，以維持基金長期收益之穩定。

(中時 )