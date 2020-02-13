將軍區有台南市最多、最長的木棉花道，目前有少數花兒綻放，最快2月底將可看見盛開景象。(莊曜聰攝)

將軍區有台南市最多、最長的木棉花道，目前有少數花兒綻放，最快2月底將可看見盛開景象。(莊曜聰攝)

時序進入春季，繁花盛開，台南市著名的木棉花季也即將登場，白河林初埤木棉花已逐漸綻放，目前花開約2成，已有不少民眾搶先前往賞花，花季活動在22日展開；將軍區種植近2000棵木棉做為行道樹，長度、數量都是南市最多，在南21線上有長度近3公里的木棉道，目前約有1成開花，火紅景象吸引過路民眾目光，但要等到盛開還得再等等。

根據將軍區公所統計，全區栽種木棉樹共有1972棵，分布在苓仔寮、巷口、漚汪、角帶圍、西湖、番仔寮、山仔腳，以南1、南20、南21、南22、南24和南27線區道等道路為主。

其中南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，路徑筆直且近3公里，花期盛開時一片火紅，景色迷人。

南21線也是將軍木棉花開花時程的指標，去年同時受到暖冬氣候影響，木棉花提前開花，已經是火紅一片，但今年農曆春節都過完了，還沒見到花兒開，直到這個禮拜南21線中段才有零星的木棉花綻放，當地民眾表示，這區塊開花後代表花期也不遠了，最快2月下旬就有「紅紅木棉道」可欣賞。

(中時 )