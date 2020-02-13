樂天桃猿隊在李茲因身心狀況決定不來台後，迅速找到具有大聯盟資歷的洋投Justin Nicolino加盟，中譯為「尼寇力」。

身高191公分，體重90公斤的左投尼寇力是美國籍，今年29歲。左投左打的尼寇力於2011年在藍鳥小聯盟短期1A開始職業生涯，2A時期曾被評為「最傑出投手」，在2014年在小聯盟拿下14勝4敗的優異戰績。

尼寇力在美國職棒大聯盟擁有三年資歷，累積10勝13敗的紀錄。2015年至2017年都在馬林魚隊，曾與陳偉殷是隊友，累積出賽50場，先發33場，在大聯盟表現不俗。來台加盟桃猿之後，尼寇力將被定位為先發投手。

生涯從來沒有在亞洲職棒發展，尼寇力表示，能夠來到台灣打球是自己職棒生涯全新的選擇，很期待在這裡的一切，家人也都非常支持，會準備好最佳的狀況來台。尼寇力預計在二月下旬向球團報到，為桃猿的四連霸努力。

(中時 )