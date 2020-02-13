民眾未經查證持續轉傳不實疫情消息，還有人加油添醋，直指被害店家「自私自利」、「足以毀滅東勢」。（台中市東勢分局提供／王文吉台中傳真）

臉書地方社團有熱心網友代受害店家發布澄清文，強調是在防疫措施升級前返國，沒有接觸武漢相關人士，並未違反相關規定。（台中市東勢分局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情人心惶惶，日前有民眾未經查證轉傳「台中東勢有婦人自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離」，造成當地居民恐慌。台中市衛生局出面證實為不實訊息，被害人也向警方報案，東勢分局已介入調查偵辦，將依傳染病防治法究辦。

日前有民眾使用通訊軟體群組張貼「新冠肺炎疫情」消息，稱「台中市東勢區一名婦人自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察」、「目前南投意麵的老闆娘已經抓去隔離囉」，其他人未經查證，也將訊息轉傳到其他群組，造成東勢民眾恐慌。

「東勢新冠肺炎消息」經主管機關台中市衛生局證實為不實訊息，被害人不勝其擾，也向警方報案，東勢分局追查製作、散佈、轉傳不實訊息者，目前掌握2人涉案，將依傳染病防治法移送台中地檢署偵辦。

東勢分局呼籲，在此全國關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息容易造成民眾恐慌，警方將配合衛生主管機關全力打擊疫情假訊息傳播，並呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息切勿張貼、散布，以免受罰。

(中時 )