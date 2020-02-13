年邁雌性瓶鼻海豚擱淺死亡，海巡人員將安置在安檢所。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安區海堤13日發現鯨豚死亡事件，一隻年邁雌性瓶鼻海豚，擱淺在船頭埔海堤，身上佈有明顯傷痕，目前尚無法判定真正死因，海巡人員通報中華鯨豚協會到場協處，將帶回進行後續調查研究。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，安檢所安檢勤務人員小隊長潘建銘等2員，13日清晨5時許，於順帆路船頭埔海堤發現死亡鯨豚，旋即由所長林書丞前往處置，並聯絡中華鯨豚協回人員到場協處，經初步檢視，鯨豚身上佈有明顯傷痕，為保持屍體完整性，隨即請當地漁民拖吊車協助搬運鯨豚至安檢所放置。

中華鯨豚協會人員抵達柏柏安檢所後表示，該鯨豚品種為雌性瓶鼻海豚、長約255公分、寬約50公分，依牙齒磨損狀況研判為年邁瓶鼻海豚，頭部左側及下巴有受傷及多處血痕，但無法判定真正死因，後續將帶回台北市立動物園做進一步檢查。

海巡署呼籲，保護保育類動物是地球上每個人的責任，為給予後代子孫更豐富自然資源，除不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極地愛護大家的生存環境，若民眾有遇到鯨豚擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。

(中時 )