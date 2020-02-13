為打造全新型態的2021台灣燈會，新竹市政府特別邀請德國柏林燈節策展人Birgit Zander及其團隊至新竹市參訪，市長林智堅13日更頒發聘書邀請Birgit Zander團隊擔任燈會顧問，期待明年燈會能結合竹市能量與柏林經驗，讓全球人驚豔。
市長林智堅表示，去年10月他率市府團隊參訪「德國柏林燈節」，其適逢柏林圍牆倒塌30周年紀念，Birgit Zander策展團隊以「自由之光」為主題，聯結德國人追求民主、自由的價值，透過燈光藝術將歷史文化轉化成進步的力量，呈現在眾人眼前，讓印象深刻。
當時他就很期待明年燈會能結合新竹科技與柏林經驗，打造全新的台灣燈會型態，因此邀請Birgit Zander團隊到竹市參訪交流，昨天再請對方擔任燈會的顧問，希望能借鏡柏林經驗，讓民眾自由在街區散步、欣賞燈會作品，展現新竹的城市文化力。
(中時 )
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