因為新冠肺炎疫情全球升溫，菲律賓日前拒絕大陸旅客入境，其中也包含台灣，引發我國抗議，菲國當局昨（12）日表示，菲律賓總統杜特蒂將親自審查對台旅遊禁令。

綜合菲律賓媒體《每日詢問者報》（newsinfo.inquirer.net）、《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）、新聞網站Rappler等報導，菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）昨日表示，針對我國抗議將台灣人民列入禁止入境名單，他說已收到來自台灣方面的關注，並且承諾會將這些「要求」轉達給菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

「我們會將特定群體的要求轉達給總統，以重新考慮對台旅行禁令」，他說，「我們是基於保護國民不受感染才實施旅行禁令，如果那裡（指台灣）沒有感染，我們會交由總統（檢視）。」

不過帕內洛也強調，菲律賓將台灣列入旅遊禁令名單，是根據世界衛生組織（WHO）的建議。WHO將香港、澳門、台灣列入大陸特別行政區。

菲律賓總統府先前堅持，除非WHO將台灣從大陸行政區中拿掉，他們才會考慮對台解禁。

新冠肺炎疫情全球延燒，各國相繼對大陸公民、曾赴大陸旅行的外國公民祭出旅行禁令，杜特蒂2日也發布指示，禁止過去14天內曾赴大陸及其特別行政區的外國人士入境菲律賓。菲國衛生部10日突然宣布台灣也涵蓋在此項禁令之下，隨後菲國移民局、民航委員會也相繼宣布對我國民實施禁令，引發我國抗議，政府已表示，不排除對菲律賓祭出反制措施。

(中時電子報)