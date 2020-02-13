陸委會11日對陸配子女能否來台政策一日三變，昨疫情中心直接宣布撤回陸配來台的政策，堪稱「四度髮夾彎」。民進黨立委高嘉瑜不僅指控，整個事件源頭是國民黨立委林奕華開的一場記者會，並為閣揆蘇貞昌、副閣揆陳其邁撇清責任。此說法隨後遭林打臉，網友也對高作法不領情，質疑莫非是在為自己2022台北市長鋪路？

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，「小明的故事」整個源頭的開始，就是從林奕華年後開了一場記者會。高更強調，陸委會的決定不僅完全未經疫情指揮中心，就連蘇貞昌、陳其邁等人都完全不知情，就直接宣布了這個政策。

林奕華嚴正駁斥高嘉瑜說法，反問：「哪場記者會？」直言自己根本從未開過記者會，也從未提到「小明」這個人，更沒有聯繫過陸委會，自己只有接到民眾陳情陸配子女現況，本民代職責向移民署反映而已。痛批高所言是為執政黨護航在轉移焦點，相關指控根本不正確，最好出來說清楚、講明白。

雙方隔空交火，網路討論熱烈。網友紛紛回應：「民進黨完全執政，在野黨完全負責，台灣價值！」「原來陸委會是林奕華下屬機關，了解！」「第一天認識民進黨？」「髮夾再髮夾，給我夾到麻花捲！」「看來1450真的相信陸委會可以自行暴衝」；也有網友質疑高嘉瑜：「已經急著在為2022年台北市長選舉鋪路了？」

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)