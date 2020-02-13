曾經中風的70歲陳姓老翁經常受吞嚥困難所苦，今年春節期間他病況加劇，只要吃下食物後沒多久就會嘔吐，就醫檢查發現食道處卡著一塊杏鮑菇，經診斷，確認陳男因罹患食道弛緩不能症與吸入性肺炎，經治療後恢復良好，但暫時仍需以鼻胃管進食。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，陳男從2年前就出現吞嚥困難的情況，就醫後初步判定應是中風時損傷到吞嚥神經導致，經持續復健治療，症狀卻一直沒改善，農曆年間更是每吃必吐、不斷被食物嗆到，家人察覺有異，立即將他送醫。

經檢查，陳男的食道末端竟卡著一塊約3公分大小的杏鮑菇，研判是導致他嘔吐的主因，且陳男胸部X光影像模糊，黃建文說，一般中風患者若是吞嚥、咀嚼神經受損，情症狀是根本無法吞嚥食物，與陳男情況有異，經會診檢查，他食道與胃交界處成鳥嘴狀，使得食道內滿是食物殘渣。

黃建文表示，食道弛緩不能症是患者的下食道括約肌持續性收縮、無法放鬆，進而出現吞嚥困難、嘔吐等症狀，根據統計，約20萬人中有1、2人罹患此症，以陳男來說，他因吞嚥困難，2年內就爆瘦20公斤，且引發吸入性肺炎。

(中時 )