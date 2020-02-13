口罩管制延至4月底 陳時中：實名制結束時間未定 14:522020/02/13 中時電子報 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 買口罩實名制6日上路，圖為台北市文山區健保特約藥局外，民眾一早的排隊情況。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎（COVID-19），經濟部今早宣布口罩徵用、禁出口措施將延至4月30日。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，實名制將進行滾動式檢討，不願意預測進行到什麼時候，不希望有囤積。 指揮中心呼籲民眾，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實1不3要：1「不」，開放空間不用戴口罩；3「要」，1.去醫院看病時要戴口罩，2.慢性病患要戴口罩，3.出入人多擁擠的地方要戴口罩。 (中時電子報) #戴口罩 #4月 #實名制 #管制 #延長 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴口罩抗武漢肺炎 覆天殤：遠離本座！ 00:582020/02/09 娛樂新聞 全家戴口罩出門遭路人酸 張菲辣媳心寒吐真心話 08:142020/02/09 娛樂 生病才戴口罩？媒體人點名四人：將成下一個吹哨者？ 09:192020/02/09 政治 蔡政府轟韓國瑜不戴口罩？他一張圖嗆爆「1450」！ 11:452020/02/09 政治 綠媒宣導戴口罩 網友：是在哈囉？ 17:582020/02/09 政治 搭捷運不用戴口罩？醫這樣反問 09:592020/02/10 生活 未戴口罩遭驅離 宜文化局惹議 04:102020/02/11 地方新聞 嗆韓國瑜拿下口罩...綠委被抓包自己爽戴 老公還戴錯 11:252020/02/12 生活 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 綠委質疑柯P戴口罩 蔡壁如緩頰：他天冷會一直咳 17:512020/02/12 政治 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 台灣因這事被世界看到？她一滑手機嚇傻 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 新冠肺炎疑似個案新增49例 確診人數不變 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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