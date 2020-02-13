因應新冠肺炎（COVID-19），經濟部今早宣布口罩徵用、禁出口措施將延至4月30日。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，實名制將進行滾動式檢討，不願意預測進行到什麼時候，不希望有囤積。

指揮中心呼籲民眾，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實1不3要：1「不」，開放空間不用戴口罩；3「要」，1.去醫院看病時要戴口罩，2.慢性病患要戴口罩，3.出入人多擁擠的地方要戴口罩。

(中時電子報)