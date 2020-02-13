櫃買中心今（13）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過復華投信申請之「彭博巴克萊1至5年期美元投資等級公司債（不含新興市場）指數」之指數資格。

櫃買中心表示，該指數是衡量美元計價1至5年期投資等級公司債券市場（排除新興市場國家）之績效表現，目前該指數由569檔成分債券所組成，平均剩餘年期為2.80年。

(工商 )