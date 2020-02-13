櫃買今通過復華投信債券ETF指數資格認可 15:072020/02/13 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（13）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過復華投信申請之「彭博巴克萊1至5年期美元投資等級公司債（不含新興市場）指數」之指數資格。 櫃買中心表示，該指數是衡量美元計價1至5年期投資等級公司債券市場（排除新興市場國家）之績效表現，目前該指數由569檔成分債券所組成，平均剩餘年期為2.80年。 (工商 ) #櫃買 #復華投信 #ETF #指數資格 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買吹號角 拚收復半年線 04:102020/02/10 證券．權證 中信投信ETF標的指數 資格認可過關 04:102020/02/10 證券．權證 《盤後解析》台積擺尾，台股守住11550 15:062020/02/10 財經 抱緊ETF前 不可不知的3大盲點 00:022020/02/12 財經 馬來西亞槓反ETF 取經台灣 04:102020/02/12 投資理財 《證交所》富邦投信申請三檔ETF標的指數資格認可 08:012020/02/12 財經 櫃買今日上櫃審議會 將審議昇佳電子上櫃案 10:022020/02/12 財經 中小型股續強 櫃買指數反彈觸及月線 11:502020/02/12 財經 持續推廣ETF投資 中信投信獲AAM肯定 19:012020/02/12 財經 法說旺 櫃買指數站上月線 04:102020/02/13 證券．權證 財經熱門新聞 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 即時 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 沒人要來看女王頭 野柳公園業者3月起無薪假 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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