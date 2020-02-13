外交部指出，日本擴大新冠肺炎入境限制措施，2月13日0時起，「申請進入日本之日前14日內曾滯留中華人民共和國浙江省之外籍人士」及「持有浙江省發行護照之該外國人」實施入境限制，除有特殊事由外，一律禁止入境日本。

相關作法仍適用於抵日前14日內曾訪湖北省之外籍人士，以及持有湖北省發行護照之旅外國人。

外交部提醒，規劃前往日本行程前，請事先洽詢預定搭乘的航空公司及日本台灣交流協會台北事務所。

(工商 )