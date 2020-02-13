群光電能(6412)2020年1月合併營收為24.42億元，月減2.59%，群光電能總經理曾國華表示，公司在武漢並無生產基地，吳江廠及東莞廠已於2月10日順利復工，公司尚有庫存可以支應客戶短期需求，若疫情能在第1季獲得控制，公司營收有機會在第2季恢復穩健成長。

群電在大陸共有吳江、東莞及重慶三個廠區，目前吳江廠及東莞廠均已復工，重慶廠配合地方政府防疫政策，預計1至2週後有機會復工，目前復工率約30%到40%。

新冠肺炎疫情未止，曾國華表示，復工後才是真正挑戰的開始，對公司而言，員工的安全凌駕一切，因此2月公司首務在於防疫及維護廠區員工的安全，目前群光電能尚有1個月左右的成品庫存，可以支應客戶短期需求，且公司亦積極與客戶及供應商聯繫，將盡全力逐步提升產能利用率以滿足客戶需求。

受農曆春節工作天數較少及新冠肺炎影響，群電1月合併營收為24.42億元，月減2.59%，年減5.61%。

群電的電源供應器產品主要應用於筆記型電腦、遊戲機、伺服器以及智慧家庭等，在疫情延燒時相對屬於防禦性商品，需求穩定度較高，且終端市場亦遍布全球，並不局限於大陸市場，因此雖然第1季公司產能及營收難免受到疫情衝擊，但若疫情能在第1季得到控制，預期公司營收在第2季之後有機會恢復穩健成長。

(時報資訊)