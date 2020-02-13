在美股創高下，台股今天開高收復11800點，但盤中鴻海(2317)走跌，台積電(2330)最後持平作收，欠缺大型股拉抬，終場漲幅收斂，以11791.78點作收，上漲17.59點，漲幅0.14％，成交金額1395.26億元。

分析師指出，大盤今天開高，不過，量能在10點過後逐步縮減，加上台股這波反彈已經達到700點，持續接近農曆年後第一個交易日長黑K的高點，預期盤勢邁入震盪整理的格局。此外，量能昨天接近1500億元的月均量水準，但今天站上所有均線後，盤中推升動能不足，成交金額終場不到1400億元，若後續無法維持1500億元上下表現，會是推升大盤指數的隱憂。

以現階段國際股市及疫情影響面來看來看，疫情對美國經濟衝擊輕微，大陸供應鏈陸續啟動復工，疫情影響力將持續淡化；資金面上，各國財政與貨幣積極應對疫情帶來的挑戰，Fed鴿派看法不變，資金面與美國的基本面支持美股重回穩定上漲的軌道，國際股市氣氛偏多下，台股短線仍有機會震盪向上逐步消化高檔賣壓。

櫃買指數今天也是呈現開高走低，以145.52點作收，上漲0.03點，漲幅0.02％，成交金額416.54億元。

(時報資訊)