具惠善近照被指發福不少。(圖／翻攝自新浪娛樂)

具惠善近照認不出。(圖／翻攝自新浪娛樂)

韓星具惠善去年8月和安宰賢鬧婚變，雙方各說各話撕破臉，最後只能透過離婚訴訟解決，時隔半年，2人也漸漸走出低潮回歸生活，不過安宰賢卻被發現胖了不少，粉絲也跳出來幫解釋，他是為戲增胖，並表示他有在節目提到在練身體，不過將要去英國留學的具惠善，最近接受訪問時，也被發現發福了，讓網友震驚「是放棄身材管理了？」

具惠善月初宣布要去英國進修語言，看得出已走出婚變陰霾，而她離開前也接受專訪，近日節目播出，只見她穿著黑色羽絨服、戴帽子和圍巾，滿臉笑容看來已放下往事，她也透露現在回想起來，當初把家務事攤在檯面上，實在太幼稚了，她感到慚愧，並對跟著自己感到心累的網友道歉。

不過網友發現，具惠善的身材和臉蛋，相比之前發福許多，不僅體態顯得臃腫，臉蛋也圓潤不少，讓網友都驚呼認不出，「胖成這樣，是已經放棄身材管理了？」、「這是胖了多少，好驚人」、不過也有粉絲緩頰，認為她應該是因為壓力或是吃藥導致的，希望酸民能對她寬容點。

(中時電子報)