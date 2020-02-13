近期豬價大跌，連2日毛豬批發價皆低於每公斤60元，農委會主委陳吉仲今天表示，農產品跟工商產品不同，農產可在短期內迅速調節，針對毛豬已進行3％的減產，可讓價格很快就維持在一定水準，高於農民生產成本，而農委會將持續配合行政院，推出政策全力因應新冠肺炎影響的農漁民。

陳吉仲今天獻出電視購物節目處女秀，叫賣有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，他指出鳳梨釋迦過去賣到大陸平均有1.2萬公噸，但從去年11月至今，因大陸新冠肺炎的影響造成不小損失，近一周透過多方的通力合作，外銷已恢復至往年水準，因此有信心能維持去年平盤。

陳吉仲說，農產採收都有季節性，鳳梨釋迦的產季從去年11月到今年4月，與鳳梨都是有97％銷往大陸，至於水產部分則分別是石斑魚、午仔魚各約71％、75％的佔比，透過國內33家電商業者合作加強國內促銷，盼能挺過這次疫情困境。

陳吉仲提醒，防疫期間雖然民眾外出購物的意願降低，但還是需要攝取健康高品質的農產，現在透過電視購物可購買溯源、產銷履歷、有機的優質農產，不僅提供民眾防疫期間的營養，也能幫助到在地小農維持收入穩定。

談到電視購物處女秀心情，陳吉仲表示每個行業都有其專業處，盛讚主持人功力高深，把鳳梨釋迦的促銷做的很好，同時也感謝東森購物台總裁王令麟出手協助推銷台灣優質農產，將所有因疫情所造成的農業損失降到最低。

另外，新冠肺炎疫情讓國內高中以下學校延後開學，供應營養午餐的有機菜農訂單大減3成，陳吉仲也呼籲民眾多用電商平台選購農產，期盼這波疫情危機能化為轉機，民眾若多加使用，就能減少農民損失，甚至還能幫助農民增加收入。

(中時 )