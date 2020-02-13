衛福部長陳時中今（13）日表示，目前國內新冠肺炎仍維持18例的確診人數，同時慶幸的是，第10例確診者已解除隔離。指揮中心特別提醒，2月4～9日期間曾到新加坡「聖淘沙名勝世界賭場(Resorts World Sentosa Casino)」的民眾，若有發燒、呼吸道症狀，請儘快戴口罩就醫，並告知旅遊史。

對於新加坡2月11日公布1例新冠肺炎確診個案，指揮中心表示，這是為「聖淘沙名勝世界賭場（Resorts World Sentosa Casino）」的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。

指揮中心特別提醒，國人若是曾於「個案可傳染期（2月4～9日）」造訪該賭場，若兩週內出現疑似症狀請撥打1922，並依指示戴口罩就醫，就醫時應告知醫師相關旅遊史。

另對於「威士特丹號郵輪」已經在柬埔寨靠港，船上有兩位台灣人，指揮中心說，後續返台將送醫院、隔離檢疫。同時，指揮中心也做出最新決議，「威士特丹號郵輪」的乘客、船員，非本國籍不得入境、也不能在台轉機。

許多民眾關切，口罩原料是否缺貨？經濟部工業局副局長楊志清說，已針對不織布等原料都逐項盤點，組成協調小組，包含經濟部工業局、不織布公會及口罩廠商等，經評估發現，若口罩日產400萬片，國內原料需求18噸，若是日產千萬片，原料需要每日40噸，經掌握目前我國每日原料可供給60噸，因此可知口罩原料的供應無虞。

同時，楊志清也說，口罩徵用政策將延長到四月底，政府將持續針對相對規模小的口罩業者，盤點機台、生產事實之後，陸續發送徵用書。

而對於停泊在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，今天傳出日方決定80歲以上長者、患有慢性疾病與住在無窗艙房的3種旅客，當檢疫結果顯示為陰性時，可申請優先下船。對此，外交部臺灣日本關係協會秘書長郭仲熙說，目前船上約有20位台灣人，要與日方、各國檢疫單位共同協調、盤點後才能定案。

(工商 )