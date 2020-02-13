八大綜合台行腳節目《世界第一等》前進撒哈拉沙漠，抵不住美景誘惑，主持人張勛傑竟當下與旅遊達人唐宏安決定「閃婚」，甜蜜拍起婚紗照！其實製作單位為了這趟旅程，構思安排了這一場浪漫情境，張勛傑坦言緊張：「我全身冒汗，刮鬍子還刮到流血。」唐宏安則逗趣向張勛傑粉絲求饒：「求求粉絲們不要吃醋殺了我！」

張勛傑帶觀眾探訪摩洛哥撒哈拉沙漠。（八大提供）

兩人真實體驗拍攝沙漠婚紗相當辛苦，會拍到內褲全濕，但看到照片當下卻很值得：「這麼辛苦來到這麼有魔力的撒哈拉沙漠，光地點、場景就贏了！」除此之外，當地人更可配合新人將駱駝牽到指定地點供拍照。唐宏安崩潰提醒：「但想跟駱駝拍照沒辦法拿捧花唷！因為捧花一出現就會馬上被牠吃掉了。」張勛傑則笑補充：「新人還必須忍受駱駝上面的蒼蠅一直來打擾我們，POSE要擺好真心不容易。」

張勛傑（右）與旅遊達人唐宏安體驗拍攝沙漠婚紗，分享與駱駝拍照注意事項。（八大提供）

現場兩人也上演情境劇，張勛傑先是紳士替對方拉裙襬，接著說道：「新娘拍婚紗真的很辛苦，今天還開心嗎？新娘？」唐宏安看照片後也笑回：「我們好像很幸福耶！」張勛傑還立馬變臉說：「是本來就很幸福，什麼好像！」節目內容敬請鎖定八大綜合台每周六晚間9點30分《世界第一等》。

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