新冠肺炎疫情蔓延，使民眾相當恐慌！前民進黨立委沈富雄則表示，他與一般國人，尤其是第一線作戰的防疫人員相比，相對比較不悲觀、不焦慮、不恐慌。沈提出五個無需過度悲觀的理由，也讓許多網友直呼「專業」、「平實又客觀」。

沈富雄在臉書指出，恐慌有理，但不必恐慌！首先，沈指出，人對新病毒引起的新病症，因為所知有限，自然易生恐慌。二、武漢一地防疫起步太遲，病毒的RO值不低（2～3，SARS為0.5，麻疹10～15），累積個案太快，既便重症率不變，重症數增速超越當地醫療體系的負荷量，又因確診率過低，導致死亡率數倍高於周邊省份，統計數字令人怵目驚心。三、阻絕病毒於人類世界之外的理想可能落空，人毒共存的最後生態使人焦慮。

為何無需過度悲觀？沈富雄提出五個理由。首先，沈說如將病情分為(a)輕症、(b)不含肺炎的重症、(c)肺炎三級，各級病情的嚴重性都比「四合一疫苗」施打前的麻疹輕。二、武漢於1月23日封城，500萬人出城朝北、東、南三方向流竄，但至今未見「小武漢」，「明顯潛伏期已過」。三、排除湖北（含武漢）一地，中國各省的死亡率僅1%左右，大流感在1918年全球死亡5000萬人，去年也死亡65萬人，這個新病只是小case。四、既便肺炎患者，亦少見大片葉狀病變，有些甚至需NMR才能診斷，康復過程亦比細菌性肺炎或當年的麻疹肺炎順利。五、「鑽石公主」號郵輪上確診174人，幾無醫護人員，表面上看幾如一座海上的「和平醫院」，但實際情況是：焦慮有之、恐慌則無。

對於沈富雄論述，網友紛紛表示「沈醫師專業」、「平實又客觀。且最後結果幾乎與其先前推論都相去不遠。這篇文章亦是在最近眾多的時論中，最讓我信服的一篇」、「沈大老還是分析自己專長的醫療比較有看頭」、「台灣人自己嚇死自己！第一次看到，連衛生棉，產婦用護墊，都可以搶購。超怪的！」

(中時電子報)