警政署已爭取外勤員警每天都有一片口罩可使用。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

因應新冠肺炎疫情，警政署除第一時間配合中央，同步開設指揮所外，署長陳家欽也親赴航空警察局、保安警察第一、四、五總隊及縣市警察局等單位慰勉第一線員警執勤辛勞、共同努力對抗疫情危害。

陳家欽表示，為讓第一線執行防疫員警無後顧之憂，向中央爭取自本月7日起，每日提供每位外勤員警至少1片口罩，並特別叮嚀員警執勤時要注意自身健康。

警政署指出，目前協助執行電子圍籬居家隔離及檢疫工作，其中13人違反規定趴趴走，已移送地方衛生主管機關裁罰；為防制假訊息防疫工作，自1月23日至2月12日，總計協助偵辦相關假訊息案件61件（移送法辦32件44人、偵處中29件）；另外，各警察機關協尋居家隔離或檢疫失聯者，均組成專案小組，在最短時間內尋獲，以防堵破口。

陳家欽並要求全國警察機關全力執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋、偵處假訊息、檢疫所安全維護工作。

(中時 )