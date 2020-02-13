隋棠與老公Tony結婚後，育有兩男一女分別是Max、Lucy和Olie，目前重心轉往經營服飾品牌和家庭生活，近日在臉書透露女兒Lucy臉頰上紅疹一直好不了，就醫後診斷出是「黴菌感染」，好不容易才放下心中大石，此時女兒超樂觀的一句話，讓她當場哭笑不得。

隋棠表示女兒Lucy臉頰紅疹一直好不了，即便照著醫師開的類固醇擦，還是時好時壞，因此決定帶她去看皮膚專科，就在醫生端詳一陣子後表示不是濕疹，而是黴菌感染必須要擦藥，就在拿完藥出診所時，竟見Lucy興奮表示：「我要跟哥哥說，我的臉發霉了」，這讓隋棠好氣又好笑，表示沒想臉發霉對女兒來說是「值得開心的事」，這也讓她體悟到「看事情的角度，將決定我們的快樂與否」。

隋棠臉書全文。（圖／隋棠臉書）

對於Lucy小年紀就樂觀看待事情，讓網友是讚賞不已，紛紛留言：「孩子真的讓生活中的苦悶都變輕鬆了」、「她是個正面思考的小孩，能散發出正能量的女孩」、「遇到不好的事，換個角度想也許會不一樣」。

(中時電子報)