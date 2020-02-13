智慧電網加速發展，帶動大型儲能市場需求，預估大型儲能應用與電動車將成為鋰電池市場兩大支柱，2019年到2024年大型儲能市場年複合成長率可望達22%。

TrendForce分析師呂理舜指出，大型集中式發電系統在全球發展已超過百年，但隨著節能減碳趨勢以及可再生能源成本持續下降，發電廠與電動車都需要採用大型儲能系統來提高能源效率，2018年開始，隨著電池價格下滑，大型儲能市場的安裝量快速提升。其中，韓國從2018年開始透過政策推廣，將儲能系統納入電廠綠電補貼，帶動亞洲大型儲能市場快速成長。

不過，由於儲能設備在推廣初期安全規範較不完善，搶裝潮導致2018年後陸續傳出安全事故，使得韓國需求成長趨緩；北美市場因發展較早，預料隨著第一批智慧電網逐漸構建完畢後，2020年開始大型儲能需求將減緩，2020年之後焦點將在中國、印度等電力品質亟需改善的國家，而隨著各零組件價格的快速下滑，新興國家政府也將大力的推展儲能應用，使得未來亞洲市場的成長性超越北美與歐洲市場。

根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)調查，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置已成為未來城市智慧化的必然趨勢，全球大型儲能(BESS)容量將在2020年達到3.2GWh，且2019年到2024年年複合成長率更將達到22%。

若以儲能零組件的成本來看，電池依舊最為關鍵；受惠於電動車的發展，鋰電池產能持續擴充，使得電池價格更具有市場競爭力，帶動儲能市場的興起。目前全球主要電池供應商包括LG化學(LG Chem)、三星SDI、特斯拉(Tesla)、東芝(Toshiba)、比亞迪(BYD)。

以規模來看，LG化學在韓國或海外市場的市占皆居冠，除了與GM的長期合作外，近年也積極在歐洲等擴廠，橫跨電動車與儲能領域；SDI近年同樣重點布局歐洲，與歐洲車廠積極結盟；SDI在圓柱形與方形電池的布局全面，圓柱形電池的發展速度也僅落後於松下(Panasonic)，是許多系統客戶的主要電池供應商。

TrendForce認為，隨著五家電池廠產能持續擴增，大型儲能應用與電動車將是鋰電池未來兩大支撐關鍵，而新技術的演進，鋰電池對於鈷等特殊金屬的用量將逐步降低，未來發展的材料端不確定性也將逐漸消失；有別於電動車正朝普及化邁進，大型儲能則是與智慧電網相連結，仍舊是少量多樣的存在於不同的電網系統，因此可以預期的是，未來五年的產品利潤仍會高於電動車產業。

值得一提的是，特斯拉早期從松下獲取所需的車用電池與生產經驗，近期美國工廠的設立，導入更多特斯拉自身電池特點，讓電池更具安全性與價格優勢，目前特斯拉也積極開發儲能案場，儲能系統使用最少的搭建時間，成為品牌競爭優勢。

至於Toshiba產品以高品質獲得日本、歐洲與北美許多示範案場選用，再加上快充的鋰鈦氧產品線，是目前示範案場的供應標竿。至於BYD，同樣很早切入儲能應用，透過鋰鐵電池的穩定性優勢，讓品牌在電動車與儲能市場皆能發揮優勢。

(時報資訊)