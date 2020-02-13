《國際產業》傳特斯拉申請在中國生產另一款Model 3 15:062020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 官方文件顯示，特斯拉正尋求中國主管機關批准在當地生產另一款Model 3電動車。 消息人士表示，特斯拉計畫在中國生產一款行駛里程較長的Model 3。與目前在上海廠製造、擁有標準行駛里程逾400公里的Model 3一樣，新車款將是後輪驅動車。 特斯拉上海廠在去年12月開始交付本地生產的Model 3，也銷售行駛里程較長、全輪傳動（all-wheel drive,AWD）的進口Model 3。在中國政府結束因新冠肺炎疫情而延長的春節假期後，該廠已在本周一（2月10日）復工。 (時報資訊) #Model #生產 #特斯拉 #行駛 #里程 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉上海廠今復工 概念股飆起來 17:142020/02/10 財經 特斯拉上海廠復工 概念股大漲 04:102020/02/11 全球財經 《美股》上海廠復工，特斯拉勁揚3.1％ 09:262020/02/11 財經 特斯拉大陸門市傳17日起陸續復工營業 17:572020/02/11 財經 特斯拉在美國 自行製造電池 17:542020/02/12 財經 特斯拉釋利多 陸概念股笑開懷 04:092020/02/13 焦點新聞 特斯拉太陽能上陸 類股熱爆 04:102020/02/13 全球財經 《國際產業》動力轉向有瑕疵，特斯拉在北美召回1.5萬輛Model X 10:002020/02/13 財經 特斯拉成下個比特幣？股神老戰友自曝絕不碰它 13:122020/02/13 財經 特斯拉北美召回1.5萬輛車 13:232020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 即時 慘！新冠加反送中 香港要關七千家店 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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