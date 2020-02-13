官方文件顯示，特斯拉正尋求中國主管機關批准在當地生產另一款Model 3電動車。

消息人士表示，特斯拉計畫在中國生產一款行駛里程較長的Model 3。與目前在上海廠製造、擁有標準行駛里程逾400公里的Model 3一樣，新車款將是後輪驅動車。

特斯拉上海廠在去年12月開始交付本地生產的Model 3，也銷售行駛里程較長、全輪傳動（all-wheel drive,AWD）的進口Model 3。在中國政府結束因新冠肺炎疫情而延長的春節假期後，該廠已在本周一（2月10日）復工。

(時報資訊)