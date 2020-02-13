近一年投信發行的全球股票型基金中，統一全球新科技以年化報酬率31%拔得頭籌！統一全球新科技基金經理人郭智偉也針對近期的新冠肺炎對市場的影響和投資提出看法，他表示，由於全球資金太過充沛，且美國科技大廠如蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟等財報多數優於預期，全球股市反應武漢肺炎疫情的跌勢相當短暫，很快就反彈回升，觀察近期各類股表現，資訊科技類股強於大盤，以雲端、資料中心（Data Center）等疫情受惠股更為突出，而供應鏈在中國的科技廠商儘管因疫情延後開工，但市場也預估對業績影響短暫，反而是原物料及能源類股受到衝擊較大，因擔心中國需求下滑。

截至1月31日止，統一全球新科技基金的前10大持股分別為：超微半導體、輝達、立訊、北京兆易、微軟、美光、蘋果、南京寒銳鈷業、招商局能源運輸、LUMENTUM等。其中，LUMENTUM是蘋果最大3D感測供應商，近期公布的財報顯示營收和獲利皆優於市場預期，該公司股價自1月底以來大漲，近期挑戰93美元。南京寒銳鈷業是世界上少數擁有鈷金屬完整產業鏈的企業之一。

郭智偉指出，一月底以來，全球企業因應疫情擴大後的出入境管制以及對疫情的圍堵，紛紛暫停出差或管制人員流動，在家辦公、遠端視訊會議等需求大增，使得背後所需的網路支援超負荷，加上預期未來會有更多工作交給雲端，將帶動雲端與資料中心需求，加速提升滲透率。

此外，全球企業對雲端與資料中心的資本支出在去年第四季已觸底回升，今年將受惠於疫情刺激，更進一步擴大，讓原本就長線看好的未來前景更添助力，是現階段最明顯受惠的類股；中期而言，降低勞力密集度，加速工業自動化的發展，也會是這次疫情受惠股，預估在第二季後可陸續發酵。

整體而言，評估目前疫情對產業為短期影響，第二季後可望和緩，在長期趨勢不變下，全球景氣動能回升帶動企業投資動能回升，長線看好AI半導體、先進製程需求強勁、網路雲端、5G基地台與5G零組件具有產業結構性改變。

(時報資訊)