新型冠狀病毒肺炎仍在蔓延，為了減少人際接觸，金融機構大推網路服務，國泰金控13日即揭露，其網路投保市占第一大，其中上網投保利變年金的保戶中，偏好務實穩健理財的摩羯座占比最多，有12.5％，其次是超愛上網搜尋口碑的獅子座，占11％多。

第三名是以優雅、怕麻煩著稱的天秤座，也愛自己上網投保利變年金，約占9％，第四名是愛自由理財的射手座，第五名是自主性強的水瓶座，二者都占逾8％，合計五大星座就占國壽網路投保利變年金的近5成。

但去年第四季開始網路投保利變年金買氣下 滑，國泰人壽與國泰世華銀行這波聯手，推出網路投保利變年金，若以國泰世華銀信用卡刷卡繳保費，最高回饋率可拉到2.5％，目前國壽網投利變年金宣告利率2.1％，加上回饋率，對追求微利、穩健理財的族群有一定的吸引力。

國泰人壽指出其網路投保業務在2019年無論是註冊會員數、投保件數、累積保費，三者都是壽險業冠軍，網路投保會員數已超過100萬人，投保件數超過8萬件，保費逾10億元，保費較2018年成長達300％，市占率達五成。

國壽指出，上網投保者七成以上都是30到50歲，以網投利變年金，40歲以下占6成，男女比例則是4比6，即女性還是比男性偏好保守型理財，網投利變年金前五大保戶的星座即是摩羯、獅子、天秤、射手與水瓶，前二者占率近25％。

網路投保利變年金若以信用卡刷卡，最高可投保100萬元，適合小資族、想存結婚基金或退休基金及手頭上有一筆錢的族群，可單筆投入。

(工商 )