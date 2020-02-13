MSCI的全球伊斯蘭指數，主要是遵循伊斯蘭教的投資原則下，為伊斯蘭的投資者提供創新與相關投資機會的一種標的指數。而一旦被納入伊斯蘭指數中，也代表著可以成為龐大的中東油元資金的投資標的。

伊斯蘭指數須奉行伊斯蘭教的投資原則，主要的限制就是不能從事可蘭經中所禁止的業務，例如酒精飲料、香煙、豬肉及相關產品或是與軍事防備與武器製造、娛樂業等相關的上市公司股票。

臺灣證券交易所早已於2008年11月13日，與富時國際（FTSEInternational Limited）合編臺灣伊斯蘭指數，當時權重的前十大台股分別為台積電(21.56%)、鴻海(14.17%)、中華電(6.18%)、中鋼(5.86％)、華碩(4.76％)、友達(4.28％)、南亞(4.10％)、台塑(4.08％)、聯電(2.87％)、宏碁(2.62％)等。

在遵循伊斯蘭教義下，伊斯蘭金融所追蹤指數的成分股產業較為集中在生技、科技、能源、製造業與消費者產品。這一次台積電入列 MSCI全球伊斯蘭指數的新增大型成分股之中，也代表著台積電不論是籌碼面、法人面將更穩、更多元。

(中時電子報)