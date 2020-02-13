誤吞魚鉤的蒼翡翠接受氣體麻醉手術情形。（金門縣動保協會提供）

X光顯影下可見蒼翡翠誤吞長約2公分的魚鉤。（金門縣動保協會提供）

1隻披著靛藍華麗背羽，有「飛行的藍寶石」之譽的蒼翡翠，在金門太湖誤吞魚鉤和魚線，幸運被運動路過的民眾發現，通報〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉搶救，療養數日後順利野放，展翅重返藍天。

動保協會獸醫歐陽夢澍是在氣體麻醉手術後，從蒼翡翠細小食道中取出長約2公分的魚鉤，連幾天安置和進食訓練後，確認達到野放條件，才讓牠重返大自然。

長期關注生態環境的縣議員董森堡指出，蒼翡翠在台灣極為罕見，卻是金門頗為常見的留鳥，濃妝艷抹的外型十分亮眼，也是台灣鳥友到金門必拍的鳥種之一，在地區池塘湖泊等溼地常可見牠們快速掠過的藍色身影。

動保協會指出，在湖庫私設漁具屬違法行為，民眾若發現可通報1999指派專人處理。該會最近搶救蒼翡翠外，日前也救治1隻腳部中鉤的鸕鶿，將視健康狀況再擇期野放，希望大家不要隨意置放魚網魚具，以免傷及無辜的野生動物。

(中時 )