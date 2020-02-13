新冠肺炎疫情趨緩，再加上美股續改寫歷史新高，台股加權指數也止跌回穩，收在11,791點收復季線，蓄勢挑戰月線11,802點，然而旭富（4119）、譜瑞-KY（4966）、倉和（6538）及崑鼎（6803）等4檔個股，股價及市值則已俏俏創歷史新高，且全數為百元俱樂部。

旭富為原料藥股，1月營收表現亮眼，年增高達45.62％，近日股價向上噴，股價攻上百元；譜瑞-KY為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片大廠，股價未伴隨著大盤重挫，反而在鼠年開紅盤後一路逆勢攻堅，去年前3季每股稅後盈餘（EPS）已達23.58元，13日召開法說會公布全年獲利優，法說會前股價也站上700元俱樂部。

倉和為網版製造、網印耗材廠，去年前3季EPS為5.59元，獲利不只三級跳，106年每股虧損0.91元，107年轉獲利，EPS為0.07元，今年1月營收再飆增53.13％；崑鼎為中鼎轉投資的廢棄物處理廠，去年前3季EPS已達9.64元，1月自結稅前獲利1.03億元。

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