群創（3481）公佈2019年第四季營運成果，上季合併營收為656億元，營業損失為71億元，稅後損失為69億元，基本每股損失為0.71元。全年合併營收總計為2,520億元，營業毛利為30億元，營業毛利率1.2％，營業損失為199億元，稅後損失為174億元，基本每股損失為1.77元。

2019年第四季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33％，可攜式電腦為21％、桌上型螢幕為11％、電視為35%。以產品尺寸別區分，10吋以下為28％、10到20吋為26％、20到30吋為12％、30到40吋為4％、40吋以上為30％。

回顧第四季，公司積極去化面板庫存，使得整體面板出貨量增加，營收較上季增加3.6％。2019年，由於全球面板新產能開出導致面板價格下跌以及貿易紛擾影響，群創全年營收為2,520億元，較前一年度減少9.8％，全年EBITDA仍維持正獲利率6.0％，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

邁入第一季，群創表示，由於去年第四季公司積極去化庫存，以及受新冠病毒影響導致大陸春節延後開工，預估本季面板出貨量相較於上一季將減少。公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。展望2020年，由於友廠減產效應及歐洲杯、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。同時，經營團隊將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資於技術升級和成本優化。

(工商 )