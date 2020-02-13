世界衛生組織（WHO）11日宣布，將2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎），正式命名為「Covid-19」，以防止過去名稱可能導致某些地區被污名化。沒想到一宣布正名後，反而害慘了美國一家恰巧也叫作「COVID」的公司，導致公司總部這幾天被大量民眾來電灌爆。

綜合外媒報導，創辦至今已有40年的「COVID」，公司位在美國亞利桑那州（Arizona），是一間影音產品製造公司。執行長卡森（Norm Carson）表示，他們當時在荷蘭阿姆斯特丹參加展覽，得知公司名稱和武漢肺炎「撞名」時，確實也嚇了一大跳。

被問及公司取名的由來，執行長卡森解釋，其實最初創辦時是想叫作「Vid Co.」，不過這個名稱在美國已經有其他人使用，因此才稍加修改，最後正式定名為「COVID」。雖然事發之後，辦公室每天都會接到許多來電，客服部門甚至接到手軟，但卡森也強調，目前沒有改名的打算。

此外，卡森表示，公司致力於生產高品質的影音設備，並且與客戶保持良好的關係，因此並不擔心有人真的會將兩者搞混，或是認為公司與病毒有某種程度的關聯，不過卡森也坦言，「我們會盡一切努力擦亮公司招牌，沒有人希望自己的名字與現今在全球擴散的疾病有關」。

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(中時電子報)