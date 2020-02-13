美國路易斯安那州一名28歲媽媽懷了雙胞胎，但其中一個胎兒在第11周時就死亡，僅剩下一名男嬰出生，不過男嬰的膝蓋上卻有個不尋常的胎記，而形狀極像是胎死腹中的雙胞胎姊的超音波影像，這名媽媽也表示，這胎記將會讓兒子一輩子記住未曾見過面的姊姊。

綜合外媒報導，28歲的媽媽吉凡斯（KisLevonia

Givens）已育有4個孩子，去年又再度懷孕，而她在懷孕第9周準備去做產檢時，發現腹中有2個胚胎，讓她又驚又喜，開心地向家人們說她準備當6個孩子的媽媽了。

但是醫生告知吉凡斯胎兒的性別後，發現其中一個胚胎比另一個小很多，而且只能聽到一個心音，吉凡斯聽完後相當難過，跑了4家產檢醫院求證，但得到的答案都是一樣。而第13周前往產檢，醫生告知她其中一個胚胎已經沒有生命跡象，推測應該是在第11周就死亡。

醫生解釋，這種狀況叫雙胎輸血綜合徵（TTTS），好發於30歲左右且生過多胎的媽媽，在懷孕早期，腹中的雙胞胎其中一個流產，組織被母體或另一個胚胎吸收。

後來吉凡斯提前三周生下健康男嬰，護士將兒子抱來時，她發現男嬰左腿膝蓋上有個胎記，看起來就像胎死腹中的雙胞胎姊的超音波影像，胎記將會讓男嬰記住未曾見過面的姊姊。

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(中時電子報)