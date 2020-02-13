槍手街頭連開多槍狙殺仇家後投案 1男中槍送醫 15:242020/02/13 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北勢泰山鄉明志路發生街頭狙殺案，一槍手朝男子連開7槍後攜槍投案，傷者身中2槍送醫急救。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山明志路下午驚傳街頭狙殺案。一名年紀相當輕的年輕槍手，下午2點多持一把手槍前往泰山鄉明志路一處民宅，並在附近埋伏，槍手見到疑似男屋主返家後，立刻衝上前，對著該名男子掃射多槍，男子中槍後倒地不起，血流滿地，年輕槍手則是立刻逃逸。 據了解，該名年輕槍手開完槍後，搭車前往新莊分局投案。而傷者經警消到場後急救，發現下半身身中2槍，緊急往輔大醫院急救中，初步研判沒生命危險，而轄區林口分局也已經派員前往新莊分局偵訊，了解兇嫌犯案動機。 (中時電子報) #槍手 #年輕 #街頭 #狙殺 #2槍 也許您會感興趣 推薦閱讀 槍手對峙17小時遭擊斃 泰商場槍擊案落幕 釀30死、57傷 08:212020/02/09 國際 泰國軍人濫殺26死 總理：肇因於個人問題 17:492020/02/09 國際 泰軍人濫射增至30死 泰國數百人燭光晚會悼念 07:202020/02/10 國際 街頭藝人考證 北市年僅1次 議員盼增加 04:102020/02/10 地方新聞 高調擁槍被盯上 桃園民宅藏地下兵工廠 13:212020/02/10 社會 陽光街頭鼓手李科穎 KE音樂歷程專訪 10:512020/02/11 影音專區 耳溫槍量體溫 專家：耳套須用原廠貨 12:362020/02/11 生活 額溫槍搶購一空 雲林縣教育處緊急採買耳溫槍 15:142020/02/11 生活 新竹縣全國第二年輕 竹北為13鄉鎮之冠 17:502020/02/11 生活 流感7天奪14命 23歲男5天病逝 04:102020/02/12 社會新聞 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 法官屢次蹺班上酒家找妹 遭判免職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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