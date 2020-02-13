新北市泰山明志路下午驚傳街頭狙殺案。一名年紀相當輕的年輕槍手，下午2點多持一把手槍前往泰山鄉明志路一處民宅，並在附近埋伏，槍手見到疑似男屋主返家後，立刻衝上前，對著該名男子掃射多槍，男子中槍後倒地不起，血流滿地，年輕槍手則是立刻逃逸。

據了解，該名年輕槍手開完槍後，搭車前往新莊分局投案。而傷者經警消到場後急救，發現下半身身中2槍，緊急往輔大醫院急救中，初步研判沒生命危險，而轄區林口分局也已經派員前往新莊分局偵訊，了解兇嫌犯案動機。

(中時電子報)