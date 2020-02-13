戴德梁行大陸區企業服務部董事總經理魏超英表示，大陸當地受新冠肺炎疫情影響，目前企業對置換、擴張辦公物業較為審慎，小型企業將面臨更大的短期財務流動性風險，或對辦公租賃市場造成影響，這些無疑將減少或延遲辦公大樓新增需求，各業主對客戶的爭奪將進一步加劇。同時從供應層面來看，受到疫情的影響，投資減緩、施工週期延長，市場供應也會明顯變緩，這也會從一定程度來緩解辦公大樓供應壓力。疫情發生後，無論辦公大樓或商業項目的經營者、業主方、租戶、商戶以及設施管理、物業服務公司等市場各方均積極摸索應對，這些將啟發市場新的趨勢。

戴德梁行大中華區租戶研究及華東區研究部主管Shaun Brodie認為，零售、貿易、酒店、娛樂等行業受到較大衝擊，租賃活動或將收縮；金融業、專業服務業等受到的直接影響則比較小，也將會成為未來業主爭取續租、擴租的重要物件；而另一方面，醫藥與醫療設備，線上遊戲、遠端教育等互聯網行業將快速發展，從而引發其擴租或新租的辦公租賃需求。

在疫情結束之前，商業市場無疑受到最直接的衝擊，除了實體商業受到的直接影響外，由於缺少場景，線上商業同樣受到波及。零售業中短期前景依然不明朗，大型購物中心市場空置率將有所推升，同時整體平均租金則面臨下調。戴德梁行大陸區商業地產董事總經理甄士奇表示：此次疫情的突發事件會成為商業零售業重整再出發的一個機遇點。大浪淘沙，行業門檻會進一步加高。而食品安全、公共衛生、配套設施等方面也會迎來新的升級，滿足消費者對於健康安全要求的新標準。

疫情控制在短期內會對物流業造成一定影響，保稅倉受到出口影響可能面臨一定壓力。然而從中長期來看，高標倉儲受到的影響有限，尤其是在華東、華南等區域，物流用地供應緊張，高標倉在熱門城市仍有大量需求。目前持續的限制外出措施促使人們更多的選擇線上購物，這將會促進線上零售業、物流部門和供應鏈的進一步發展。

(時報資訊)