健身器材廠商岱宇(1598)受農曆春節工作天數減少影響，1月合併營收新台幣4.34億元，較去年同期減少41.83％。

岱宇進一步表示，集團於兩岸擁有台灣彰化全興廠、大陸嘉興廠兩大生產基地，雖近期嘉興廠受新冠肺炎疫情影響延後復工，公司已配合當地政府提出復工申請並在審批中，實際復工日則以當地主管機關核准為準，並已與客戶密切聯繫協調訂單遞延出貨時程，且嘉興廠主要以生產中低階家用健身器材、戶外家具等產品，集團旗下品牌產品研發、中高階家用及商用健身器材與醫療復健等產品皆於台灣彰化全興廠，雖有部分訂單遞延出貨認列，但整體在手訂單狀況不受影響，且看好消費者對於防疫健身需求提升，包括岱宇與Kimiko老師共同合作推出獨家「KimiBarre美型棒」產品線上銷售反映熱烈，有望增添家用健身器材良好銷售表現。

第一季向為全球健身器材市場舉辦重量型展會期間，岱宇持續針對旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT及UFC等多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入，盼有助提升產品附加價值。

(時報資訊)