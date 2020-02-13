<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>(3035)今(13)日舉辦法人說明會，去年每股獲利1.4元，儘管ASIC(客製化晶片)的成長幅度不如先前預期，但NRE新接案(Design Win)的訂單金額已連續5年成長，2019年NRE(委託設計)收入持續成長達到13.7億元，再寫歷史新高。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>去年第四季合併營收為14.0億元，相較去年第三季減少11.9%，較107年同期成長3.7%，第四季合併毛利率為49.7%，歸屬於母公司業主之淨利為0.49億元，基本每股盈餘為0.20元；108年全年合併營收為53.1億元，較107年增加8.2%，全年歸屬於母公司業主之淨利為3.48億元，基本每股盈餘1.4元。

總經理王國雍表示，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>在2019年成長幅度略不如原先預期，主要是因為ASIC的成長幅度不夠大所致，但在NRE新接案(Design Win)的訂單金額已連續五年成長，在接案上除了保持穩定的數量，更進一步提升NRE的設計價值，讓案子的含金量及價值差異化提高，使得每一單位的研發資源發揮到最大價值，2019年NRE收入持續成長達到13.7億元，再寫歷史新高。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>去年第四季，整體營收受到量產收入遞延影響較去年第三季減少，但委託設計(NRE)及IP仍有不錯的表現，量產的應用除了智慧電錶持續出貨外，還包含5G及網通相關應用、MCU、PoS及其他利基型產品，許多都是近幾年公司實施轉型後接下的新案。

委託設計方面，去年第四季仍延續去年第三季季成長動能，營收再創單季歷史新高，達到4.2億元，其中認列的八成以上都是利基型產品，包括SSD、AI應用、網通相關應用、工控等，也帶動NRE獲利貢獻同步走揚。

(時報資訊)