雲林縣元長鄉1名男子到大陸旅遊9日返台，因故拒絕親人載送，竟打算從台中機場徒步走回雲林，走了40多公里到彰化縣，經衛生單位協助搭車回家，目前由鄉公所與雲林縣政府協助居家檢疫，男子健康情況良好，並沒有出現異狀。

該名男子平日打零工維生，因喜愛旅遊經常出國，日前到大陸旅遊遇上新冠肺炎疫情，因此趕在小三通關閉前回金門，9日再搭機回到台中清泉崗機場，卻與前來接機的親人發生爭執，一氣之下擺脫親人徒步回雲林。

男子失聯後機場警方馬上通報雲林警方與縣政府協尋，結果男子走到彰化縣溪湖鎮時體力不支，只好向溪湖鎮公所求援，公所人員隨即聯絡雲林縣政府，最後男子在雲林警方與衛生人員的勸說下，坐上親屬的車子回到雲林元長住家。

元長鄉公所表示，男子回家後公所即協助他居家檢疫，提供每天送餐服務，並請村長隨時注意動向，目前都依規定在家休息，身體也沒有出現異狀，請大家不必驚慌。

雲林縣衛生局指出，男子回家後衛生局立即啟動防疫相關措施，請他在家不要外出，並派員每天量測體溫，將持續觀察14天，目前一切正常。

(中時 )