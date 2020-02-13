靈鷲山護法會成立30年，舉辦「百匠慧心」名人主題講座及主題展。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山護法會成立30年，舉辦「百匠慧心」名人主題講座及主題展。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山護法會成立30年，舉辦「百匠慧心」名人主題講座及主題展。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山護法會成立30年，舉辦「百匠慧心」名人主題講座及主題展。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山護法會成立30年，舉辦「百匠慧心」名人主題講座及主題展。（靈鷲山佛教教團提供）

今年是靈鷲山護法會成立30年，一系列活動從新春熱鬧起跑到10月，首發「百匠慧心」名人主題講座及主題展，在聖山寺善法樓2樓開展，大型委員人形立版、500位「護法委員牆」有著委員們最美的臉譜，很有看頭，很多人站在牆前找自己，看見年輕時照片，感動得不能自已。

30年來，護法委員從鐵桶期、萌芽期、滋養期，再到開展期，一步一腳印，接續菩薩的願力，跟隨開山住持心道法師步伐，守著「師父10願」，以「心願力、新希望」行菩薩道，是心靈的服務員，是願力的實踐者，更是傳承如來家業的佛法大使。心道法師說：「沒有靈鷲山就沒有護法會，沒有護法會也就沒有現在的靈鷲山。」靈鷲山護法會是集眾人之願力而成，30年來，護法委員們傳承佛法的使命、傳遞護法價值從未停歇，凝聚熱情，燈燈相續，讓法輪常轉、正法永續。

30而立，人生的30是日趨成熟，逐漸站穩腳跟的而立之年，對於接引一群人，提攜一代人，持續播撒正覺的種子的靈鷲山護法委員來說，今年是承先啟後、立足傳承，再造下一個黃金30的一年，護法30年，讓一切從心開始，從新出發，「用願力成就所願，讓希望從新開始」的精神，打造充滿希望、快樂、願力的護法團隊。

走進善法樓2樓展區，「護法委員牆」上寫著「咸心護法、因心相伴」，感恩2字拆解成「咸心、因心」更有意義，有佛法就有辦法，生命中最美好的東西就是緣，護法委員守護每一個緣，讓大眾有福氣的生命，活出豁達的人生。地板上4條彩色大布條，寫著每個時期激勵人心的法語~「鐵桶期：浪有高有低，海水依舊是海水，生活有苦有樂，心依舊是心」、「萌芽期：做人如做錢，要人見人愛」、「滋養期：生命服務生命，生命奉獻生命，生命覺悟生命」、「開展期：心和平，世界就和平」，讓人省思及回味一路走來的歡喜悲憂。現場展示的各區精神吉祥物的大型展板，和用心製作的佛法大使人形立版也很吸睛，不同階段的委員服裝，和各種紀念T恤和帽子和大會手冊，讓人彷彿回到時光隧道。

年初回來參加感恩聯誼會的護法委員多達543位，護法會秘書長寶月法師說，這是靈鷲山的「500大軍」，護法會成立30年全靠這些護法菩薩發心奉獻，接下來要以「心願力、新希望」繼續行菩薩道。而護法委員裡臥虎藏龍，有人堅守崗位，默默付出，有人身懷絕技，今年特別以「百匠慧心」為系列活動的主軸，有展板、講座、還有護法委員的生命故事。靈鷲山全台灣各地區講堂的慶祝活動，3月從台北講堂率先起跑，預計將有一系列精彩的主題展覽及講座，壓軸活動是10月31日在台北和平體育館舉辦的大型的感恩大會。

心道法師說：「我的生命，是為了推動和平而來」，護法委員30年一路走來，始終守著「師父10願」～世界遠離戰爭、緬甸保持佛陀傳承、人心知恩感恩、生活不離般若、與自然和諧共生、工作種福田、生活即是禪、回歸佛陀的圓滿教育、宗教和平橋樑、用禪，釀造和平的DNA。護法委員做結緣的工作，為佛法舖路，為眾生造橋，期許祝福下一個30年莫忘求道初衷，長養慈悲心，用真誠之心接緣，廣結善緣做佛法大事，繼續以善行服務他人。

(中時 )