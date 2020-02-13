嘉義市幼教學會理事長趙世煇（左）致謝吳鳳科大校長蔡宏榮。（廖素慧攝）

嘉義縣幼教學會理事長鄭中文（左）致謝吳鳳科大校長蔡宏榮。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情緊張，嘉義縣市的私立幼兒園陸續開學，約有9000多名幼兒上學，幼兒園天天消毒防疫，吳鳳科技大學13日免費送幼兒園滅菌利器「次氯酸除菌水」，校長蔡宏榮代表送給嘉義縣、市幼教學會。

蔡宏榮說，吳鳳科大秉善用學校的設備、技術與資源，自製「次氯酸除菌水」分送給全嘉義的幼兒園，照顧幼兒健康、提供安全的學習環境，為防疫盡棉薄之力。

吳鳳科大大學社會責任實踐計畫主持人、幼兒保育系主任賴媛姬說，次氯酸水是用水和食鹽製作，原液加水稀釋後可用於清潔手部、蔬果及餐具、環境消毒、消除異味，消毒效果不比酒精差，有助於防疫，且不傷害環境。

賴媛姬說，每周定期免費供應嘉義縣市幼兒園，每園2公升，足夠一周消毒使用，13日先提供嘉義縣幼教學會20公升、嘉義市幼教學會10公升，幼兒園可向幼教學會洽詢取用，也歡迎幼兒園打電話到幼保系辦公室洽詢，20日起預備公立幼兒園的需求量，以因應25日公幼及附幼開學使用。

嘉義市幼教學會理事長趙世煇說，嘉義市私幼1月底已開學，4800多名幼兒上學，各幼兒園天天清潔環境、教具，有次氯酸水除菌，就不擔心買不到酒精了。

嘉義縣幼教學會理事長鄭中文說，嘉義縣公私立幼兒園有7900多名幼兒，私幼4500多名幼兒已開學，防疫消毒用品資源有限，感謝吳鳳科大免費送次氯酸水，幫助幼兒園防疫。

(中時 )