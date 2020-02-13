屏東縣禮讓口罩運動奏效，每日完售藥局數量持續下降。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣衛生局點出防疫關鍵在於避免社區感染，並由屏東縣長潘孟安帶頭響應「禮讓口罩運動」，逐漸在社區藥局看到成效，全縣224處健保特約藥局，每日口罩完售率多降在8成下，將資源留給更需要的人，守住防疫第一線。

屏縣衛生局長施丞貴指出，從疫情爆發至今，屏東通報疑似個案62人，已陸續解禁60人，仍有2人在負壓隔離病房等待檢驗，可以確定的是，目前沒有確診個案；至於居家檢疫人數426人，後續有41人解禁，目前仍有385人每日由村里長協助電話監控。

「確實有不少人抱怨」，第一線防疫人員透露，遭到居家隔離民眾對於自己在名單內起初有不少怨言，但由村里長出面協調，要求短短14天、盼能共體時艱，雜音也慢慢減少，官員證實「沒有被罰款個案」。

另在口罩搶翻天的市售市場，施丞貴也發現，或許是禮讓運動奏效，自從口罩實名制上路，全縣216家健保特約藥局及無健保藥局的8處衛生所，每日完售率從首日135家，最近一次統計已經降至59家，幾乎人人都買得到口罩。

衛生局也會每日更新販售熱點於官網供民眾查詢，建議民眾至其他未售完藥局分流購買，以減緩販售熱點的壓力及販售不均情形。除此之外，全縣約有2萬名新住民及外籍移工，縣府也特地製作7國語言防疫圖卡，連自製消毒水比例都同步翻譯，讓所有人都能加入防疫行列。

(中時 )