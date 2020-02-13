獲得微軟創辦人比爾蓋茲基金會Global Good補助，金祐國際正式進駐高雄「KO-IN智高點園區」，未來將與Global Good基金會共同投入、研發疫苗冷鏈相關技術，從港都啟航，接軌世界市場。

高雄市政府經發局成立的「KO-IN智高點園區」，新增生力軍，在高雄創新創業大賽（KO-IN Dreamer ARENA）決賽獲評審團首獎的「智慧疫苗冰箱」團隊，今年初正式成立「金祐國際股份有限公司，落地高雄，並進駐KO-IN智高點，金祐國際創辦人連家學表示，將與微軟創辦人比爾蓋茲的基金會Global Good，共同投入、研發疫苗冷鏈相關技術。

高雄經發局13日表示，受到微軟創辦人比爾蓋茲的啟發，想要給非洲完善疫苗的概念，「智慧疫苗冰箱」團隊，藉由冷鏈技術cold chain，提供有效的疫苗注射，讓已發現、可預防的疾病，在非洲可以達成控制成效。

經發局說，金祐國際公司團隊的構想，獲得比爾蓋茲的基金會Global Good青睞，投入資源，共同研發低溫保冷疫苗冰箱，產品在控溫、耐熱能力相當卓越，在面對能源匱乏及極端氣候的環境下，產品具有斷電保冷的優勢。

高雄經發局長伏和中13日表示，高市府近年致力扎根高值科技產業，包括數位內容、體感、以及智慧科技等，並由經發局整合政府資源與技術能量，建立新創團隊，從萌芽到起飛的創業生態系統，加值高雄既有產業，挹注產業轉型、升級力道，開啟高雄企業展翼航向國際的新篇章。

他說，金祐國際公司的團隊，透過經發局所舉辦的創新競賽，脫穎而出，並正式成立新創公司，進駐KO-IN 智高點園區，有鑑於該公司在電子科技及結構保冷等核心技術的掌握，園區將持續協助相關技術領域的深耕，更研討推展相關技術應用於高雄製造業的新商業模式，透過新興科技的導入，兼顧新創公司的新應用市場，開拓與高雄傳產的升級轉型。

(工商 )