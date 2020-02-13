相信家中有男孩子的家長都知道，小朋友很喜歡各式各樣的模型，例如汽車或是恐龍等等。在英國，就有一名對兒子疼愛有加的老爸，為了給兒子一個驚喜，網購了一組恐龍模型，當作聖誕禮物送給4歲的兒子。沒想到，當模型送到家時卻讓這位爸爸驚呆了，原以為僅有3公尺長的恐龍模型，實體竟接近6公尺長，甚至要動用起重機才可以送到家中。

原來這名4歲的男童在看過電影後，深深陷入了恐龍的魅力中，為了心愛的兒子，他的爸爸就上網訂購一組恐龍模型，沒想到送來後卻嚇壞這名老爸和所有鄰居！

這名叫做安德烈的父親表示，網站上並未明確標示恐龍模型的實際尺寸，所以他只能透過網站照片來推測，他原先以為訂購的模型大約長3公尺、高1.5公尺，沒想到實際送來的恐龍卻足足有5.8公尺長，高度也有2.3公尺，讓安德烈有點錯愕。

這款要當作聖誕禮物送給兒子的恐龍模型，因為尺寸實在太過巨大，一般的卡車根本無法運送，造成送貨日期一延再延，最後甚至出動起重機，才成功將這個「遲來的驚喜」送到家中。而賣家為了表示歉意，還加送一隻尺寸較小的恐龍模型當做賠罪。

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(中時電子報)