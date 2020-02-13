光良發文回應年紀。（圖／翻攝自光良微博）

馬來西亞歌手光良過去以〈童話〉、〈第一次〉走紅大街小巷，先天有張娃娃臉的他總給人不老王子形象，今(13日)網上突然熱傳「光良50歲」的話題，稍早他親自開口，說：「其實我才49.5（歲）」，網友回應還是很驚人，笑說：「誰相信你年過半百」、「說25也有人信」。

光良當年以組合「無印良品」出道，2000年後單飛，2017年曾參加《我是歌手5》，最近他拍攝〈里程．旅程〉找來姪子幫忙當攝影師，因兩人長太像又形影不離，一度被誤會是光良私生子，開會時被工作人員問到「單身多久？」光良淡然回說：「談戀愛不是慾望」，又表示對愛情態度慎重，「決定了，就是一輩子的事情」。

今光良在微博發文宣傳MV，說：「今天很多人貼給我『光良50歲』，我要說的是。。。其實我才49.5」，1970年8月30日生的他，堅持還要再過0.5年才是50歲，粉絲回應：「明明就是20出頭的小伙子」、「四捨五入了解一下，是50」、「誰家的50歲這容顏啊，童話裡都是騙人的的嗎」、「今天看到有個博主說你都五十歲了我真的都不敢相信 」。

(中時電子報)