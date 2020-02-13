國定二級古蹟霧峰林家花園在九二一地震受損嚴重，歷經多年重建，逐漸恢復往日風華，其中，林家下厝宮保第的彩繪修復工程，更是全台首次採用國際模式進行，讓台灣彩繪修復技術向上提升，已完成的門神彩繪經林家子孫爭取，決定運回原處擺放並開放參觀。

踏進霧峰林家宮保第，首先印入眼簾的是古色古香的大門神，霧峰林家宮保第園區總經理林俊明指出，這座門神彩繪完成於1880年代，由鹿港郭友梅彩繪團隊施作，是台灣現存年代最早、也是目前唯一清代彩繪作品，與兩側的窗櫺相互輝映，展現昔日風華。

林俊明表示，霧峰林宅在九二一地震中受損嚴重，宮保第部分的彩繪重建工程經審議後，委託台南藝術大學負責，團隊先進行考古，了解其創作歷史、彩繪材料與工法等，接著逐步以分析、加固、清潔、填補、全色與保護的繁複工法進行修法，完全採國際模式進行、沿用國際資訊與材料修復，堪稱亞洲木製古蹟的傳統彩繪修復成功案例。

此外，宮保第的柱子採用是「披麻抓灰」方式修復，先抹上桐油漆、披麻布，待乾了後在塗上3層桐油灰，相當耗時、耗力。

林俊明強調，霧峰林宅是台灣僅存清代一品官宅院，第一進到第五進的中軸線五開間彩繪修復工程就耗資1200萬，門神則斥資250萬，經林家子孫爭取，決定將門神放回原處、供遊客觀賞，也藉此分享台灣國際級的修復技術。

(中時 )