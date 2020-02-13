新竹縣第二大鄉鎮的竹東鎮，鎮公所老舊又狹窄，也缺乏無障礙設施，是極不友善的公共空間，民國94年被評估為危險建築物並建議拆除重建，縣長楊文科對此向代理鎮長張順朋承諾，鎮公所必須先行規畫設計，之後建置費會一起幫竹東想辦法。

鎮公所2017向縣府爭取新建竹東綜合行政中心，包含鎮公所各單位及戶政、地政、稅捐並結合轉運中心，前鎮長羅吉祥在臉書指規畫經費在去年預算被刪除，請問後續要如何評估興建？

鎮代會主席陳昌平回應表示，鎮代會未曾有過1位代表反對鎮公所拆除重建，羅吉祥與代理鎮長張順朋都未針對既有建物是拆除或遷建，與鎮代會開會決定過。

陳昌平指縣府去年7月11日召開「竹東綜合行政中心經費分攤與分工研商會議」，因縣府與鎮公所財政狀況均難以負荷興建經費，縣府財政處表示反對意見。

因竹東鎮公所、稅捐處及地政事務所均為機關用地，認應優先考慮原地重建，節省購地經費。但會議結束仍未取得共識，去年7月25日縣府來函，請各機關依會議結論編列分攤經費，並請鎮公所先行編列規畫設計費。

陳昌平指鎮代會隨後發文請鎮公所應函文縣府，適時澄清當日實際開會內容與會議紀錄，當日鎮公所僅就財政困窘提出說明，開會內容並未達成同意搬遷及經費分攤共識。

陳昌平強調，鎮公所要規畫重建或搬遷，應該經過詳細討論，分析利弊得失，並考量財政狀況，依照各機關共識決定基地場址，方能據以編列設計規畫費，才是應有的正當程序。

(中時 )