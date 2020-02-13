這周五就是西洋情人節就要到來了，然受到新冠肺炎影響，過節的氣氛有那麼點陰影在！然特別的節日是訴說情話、感謝話語的好時機！新北市政府農業局介紹情人節乾燥花束DIY，永續維持情人的愛意。此外，今年花價平穩，玫瑰、洋桔梗盛開好美麗，歡迎用花表達情意。

乾燥花開箱圖。（圖取自新北市農業局官網）

來板橋花市今年花卉品質優良、價格平穩，像是代表浪漫的「玫瑰花」一束大約250元，另外像是代表著珍愛之意的「洋桔梗」一束同樣約250元。許多男性藉由送花來向另一半告白，其中花語像是送1朵玫瑰花代表著一見鍾情、你是我的唯一，12朵代表心心相印，99朵代表天長地久…等許多花語都是有著美麗寄喻。若覺得玫瑰花已經過時或是太普通，也可以挑選乾燥花材料，自己DIY做一束獨一無二的花束，亦是女士們的最愛。

乾燥花擺式。（圖取自新北市農業局官網）

情人節許多女士們都會收到鮮花，卻苦惱鮮花無法長久保存，建議女士們可以將收到的鮮花製成乾燥花，讓男伴的心意永留傳。製作乾燥花方式也相當容易，首先可以用麻繩綁住花材，將之吊掛在通風良好的避光處，約一至兩週即可完成乾燥花。接下來就是拿出一個玻璃瓶或筆筒，將乾燥花插入其中，就完成一個美麗的裝飾品，同時也是將男伴的心意長久留存在身邊！

板橋花攤商因自有苗圃或直接自產地大量批購，花卉商品價格優惠、種類眾多，情人節想買束花向女伴表達愛意的民眾，歡迎來到板橋花市選購。新北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁） ，營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了。過情人節也要注意自己健康，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，浪漫的情人節還是要過，用美景、佳餚為自己累積美好回憶。

乾燥花束。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)